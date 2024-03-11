Более 47 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь без виз с начала года

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Свыше 47 тысяч жителей Европейского союза посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала текущего года, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете республики.
«С 1 января 2024 года “безвизом” воспользовались 47 750 иностранцев из Евросоюза», — говорится в сообщении.
По данным ГПК, среди них 26 634 гражданина Литвы, 9 853 гражданина и 2 384 негражданина Латвии, а также 8 879 поляков.
Всего же с начала действия безвизового режима в Беларусь приехали более 848,3 тысячи иностранцев. Больше всего было литовцев (почти 522 тысячи), из Латвии — 194 тысячи граждан и 58 тысяч неграждан, поляков — 73 тысячи.
Все они имеют право въехать в Беларусь, не получая виз, но общая продолжительность пребывания в стране не должна превышать 90 дней в календарном году.
Не так давно Госпогранкомитет Беларуси заявлял, что власти сопредельных государств препятствуют безвизовым поездкам своих граждан, закрывая пункты пропуска. Например, на днях Литва закрыла еще два пункта пропуска: «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).