Более 47 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь без виз с начала года

Всего же с начала действия безвизового режима в Беларусь приехали более 848,3 тысячи иностранцев. Больше всего было литовцев (почти 522 тысячи), из Латвии — 194 тысячи граждан и 58 тысяч неграждан, поляков — 73 тысячи.