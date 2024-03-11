Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел кадровый день. Были назначены руководители некоторых крупных отечественных предприятий, в также в ряде республиканских органов государственного управления и местных органах власти.
Легко не будет ни в этом году, ни в следующем, требования будут только нарастать, но выполнять свои обязанности власть заставит всех чиновников. Именно об этом заявил Президент.
Всей вертикали власти, а не только приглашенным в кабинет, Глава государства напомнил, что в Год качества от них требуется образцовая работа. Александр Лукашенко поинтересовался также и причинами расторжения контрактов с теми специалистами, на места которых предлагаются новые назначения. Ведь за формулировкой «по соглашению сторон» чаще всего скрывается увольнение за невыполнение задач. И переназначать тех, кто работу провалил, на новые высокие должности совершенно неправильно.
Александр Лукашенко назначил:
Захарова Дмитрия Владимировича — директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Глава государства также дал согласие на назначение:
Бекета Андрея Михайловича — первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Картуна Андрея Михайловича — первым заместителем министра экономики;
Мажинской Марии Александровны — заместителем министра экономики;
Петруцкой Екатерины Александровны — заместителем министра образования;
Сысоева Василия Васильевича — первым заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета;
Гордея Андрея Валерьевича — председателем Кореличского районного исполнительного комитета;
Соколовского Андрея Валентиновича — председателем Березинского районного исполнительного комитета;
Велентея Игоря Владимировича — генеральным директором государственного внешнеторгового УП «Белспецвнештехника»;
Харитончика Дмитрия Ивановича — генеральным директором ЗАО «Атлант» — директором Минского завода холодильников;
Лесина Сергея Ивановича — генеральным директором ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ — холдинг».
Фото: сайт Главы государства.