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Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Сегодня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит кадровый день. Об этом информирует «Пул Первого» Беларусь, кадры, Лукашенко, Президент, назначения.
Источник: AP 2023

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел кадровый день. Были назначены руководители некоторых крупных отечественных предприятий, в также в ряде республиканских органов государственного управления и местных органах власти.

Легко не будет ни в этом году, ни в следующем, требования будут только нарастать, но выполнять свои обязанности власть заставит всех чиновников. Именно об этом заявил Президент.

Всей вертикали власти, а не только приглашенным в кабинет, Глава государства напомнил, что в Год качества от них требуется образцовая работа. Александр Лукашенко поинтересовался также и причинами расторжения контрактов с теми специалистами, на места которых предлагаются новые назначения. Ведь за формулировкой «по соглашению сторон» чаще всего скрывается увольнение за невыполнение задач. И переназначать тех, кто работу провалил, на новые высокие должности совершенно неправильно.

Александр Лукашенко назначил:

Захарова Дмитрия Владимировича — директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Глава государства также дал согласие на назначение:

Бекета Андрея Михайловича — первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Картуна Андрея Михайловича — первым заместителем министра экономики;

Мажинской Марии Александровны — заместителем министра экономики;

Петруцкой Екатерины Александровны — заместителем министра образования;

Сысоева Василия Васильевича — первым заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета;

Гордея Андрея Валерьевича — председателем Кореличского районного исполнительного комитета;

Соколовского Андрея Валентиновича — председателем Березинского районного исполнительного комитета;

Велентея Игоря Владимировича — генеральным директором государственного внешнеторгового УП «Белспецвнештехника»;

Харитончика Дмитрия Ивановича — генеральным директором ЗАО «Атлант» — директором Минского завода холодильников;

Лесина Сергея Ивановича — генеральным директором ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ — холдинг».

Фото: сайт Главы государства.

Лукашенко Александр