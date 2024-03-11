Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Всей вертикали власти, а не только приглашенным в кабинет, Глава государства напомнил, что в Год качества от них требуется образцовая работа. Александр Лукашенко поинтересовался также и причинами расторжения контрактов с теми специалистами, на места которых предлагаются новые назначения. Ведь за формулировкой «по соглашению сторон» чаще всего скрывается увольнение за невыполнение задач. И переназначать тех, кто работу провалил, на новые высокие должности совершенно неправильно.