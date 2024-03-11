Бывший глава красноярского онкоцентра Модестов возглавил иркутский минздрав

Бывший главный врач красноярского онкоцентра и экс-депутат горсовета Красноярска Андрей Модестов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Указ о назначении Андрея Модестова на пост исполняющего обязанности министра был подписан 11 марта губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Также глава региона поставил ряд задач перед новым руководителем областного минздрава: выполнение нацпроектов, строительство новых больниц, привлечение новых специалистов и другое.
«Изучив систему здравоохранения Иркутской области, поставил перед собой ряд долгосрочных задач. Это увеличение продолжительности жизни жителей Иркутской области и снижение показателей смертности, создание устойчивого финансово-экономического блока, а также социальная поддержка медиков и пациентов», — рассказал Андрей Модестов.
Отметим, ранее должность исполняющего обязанности главы минздрава региона занимал Алексей Шелехов, который был назначен на этот пост в январе 2023 года.