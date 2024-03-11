Бывший глава красноярского онкоцентра Модестов возглавил иркутский минздрав

Указ о назначении Андрея Модестова на пост исполняющего обязанности министра был подписан 11 марта губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Также глава региона поставил ряд задач перед новым руководителем областного минздрава: выполнение нацпроектов, строительство новых больниц, привлечение новых специалистов и другое.