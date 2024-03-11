Медиахолдинг Союзного государства получит 11 миллионов долларов

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Главный офис медиахолдинга Союзного государства разместится в Москве, а в белорусской столице будет работать представительство, рассказал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
По его словам, на запуск новой медийной компании Союзного государства будет направлен один миллиард российских рублей (11 миллионов долларов — Sputnik).
Сам документ в виде постановления «О создании медиакомпании Союзного государства» был подписан еще на заседании Высшего госсовета, который состоялся в январе.
Теперь стало известно, что в ее составе будут сохранены газеты «Союзное вече» и «Союз. Беларусь — Россия», которые пишут о деятельности депутатов и правительства соответственно.
Также продолжит работу журнал «Союзного государства» и телеканал.
«С учетом инфляционного коэффициента средства, которые раньше направлялись на финансирование информационных ресурсов Союзного государства, будут увеличены», — отметил Мезенцев агентству «Известия».
Он уточнил, что работа медиакомпании покажет, сможет ли она зарабатывать на рекламе или нужно будет дополнительное финансирование.
Госсекретарь рассказал, что финансирование союзных СМИ будет распределено следующим образом:
Телеканал — 448 миллионов российских рублей,
«Союзное вече» — 263 миллиона российских рублей,
«Союз. Беларусь — Россия» — 209 миллионов российских рублей,
«Союзное государство» — 67 миллионов российских рублей.
В завершение Мезенцев пояснил, что пока у холдинга нет сотрудников, но заверил, что там будут трудиться опытные работники.
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