Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Ранее стало известно, что в тестовом голосовании на выборах президента РФ в Москве приняли участие 716 тысяч человек. Оно проходило с 10:00 до 14:00 2 марта. В ходе тестирования москвичи отвечали на вопрос: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».