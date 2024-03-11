Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

«Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования», — приводят его слова на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве.
Костырко пояснил, что ключ разделят на пять частей, каждая из которых будет записана на внешний носитель. Последний поместят в сейф-пакет и передадут хранителям ключей.
В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, что корпус наблюдателей за выборами в столице сформирован. Они будут работать посменно, что позволит следить за обстановкой на всех участках круглосуточно.
Допущенные к работе наблюдатели заранее прошли обучение. В рамках подготовки им рассказали о видах возможных нарушений и технических проблемах. Особое внимание на занятиях уделили наблюдению ночью.
Ранее стало известно, что в тестовом голосовании на выборах президента РФ в Москве приняли участие 716 тысяч человек. Оно проходило с 10:00 до 14:00 2 марта. В ходе тестирования москвичи отвечали на вопрос: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.