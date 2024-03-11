Токаев прибыл в Баку с государственным визитом

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику, передает Акорда.
«В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу государства встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов», — указывается в сообщении.
Программа визита, добавили в Акорде, предусматривает переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, а также участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.
Накануне визита в Азербайджан местные СМИ опубликовали интервью казахстанского лидера, в котором он дал оценку двусторонним отношениям, а также описал своего видения сотрудничества между государствами в разных сферах.