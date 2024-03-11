ЦИК: около 4,5 миллиона избирателей подали заявления на ДЭГ

МОСКВА, 11 мар — РАПСИ. Около 4,5 миллиона человек подали заявления на участие в выборах президента посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили в Центризбиркоме.
«По состоянию на утро 11 марта около 4,5 миллиона заявлений подали избиратели 28 регионов России, где будет применяться ДЭГ на федеральной платформе. Они смогут проголосовать дистанционно. И это без учета жителей Москвы, где предварительная подача заявлений для участия в ДЭГ не требуется», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в Центризбиркоме сообщили, что около 4,05 миллиона заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться не по месту регистрации.
Как напомнили в ЦИК, 11 марта в 23:59 по московскому времени на портале Госуслуг завершается прием заявлений для голосования по месту нахождения или для участия в дистанционном электронном голосовании.
Если вы знаете, что 15, 16 или 17 марта не сможете прийти на избирательный участок по месту жительства — найдите пять минут, подайте заявление и голосуйте на любом другом удобном вам участке или дистанционно, призывают в Центральной избирательной комиссии.