ЦИК: около 4,5 миллиона избирателей подали заявления на ДЭГ

«По состоянию на утро 11 марта около 4,5 миллиона заявлений подали избиратели 28 регионов России, где будет применяться ДЭГ на федеральной платформе. Они смогут проголосовать дистанционно. И это без учета жителей Москвы, где предварительная подача заявлений для участия в ДЭГ не требуется», — говорится в пресс-релизе.