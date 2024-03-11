Казахстан ограничит обращение продукции из Кыргызстана

В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК заявили, что в Кыргызстане органы по подтверждению соответствия качества оформляют документы по оценке соответствия с нарушениями и без проведения соответствующих испытаний. При этом, в местном законодательстве не предусмотрена ответственность за выдачу «серых» документов.
В комитете рассказали, что в интернете размещаются объявления о продаже деклараций/сертификатов (оформляются через органы страны) за короткий срок (1−2 дня) от 10 тысяч тенге без проведения испытаний, формальная регистрация и внесение данных в реестр. Тогда как при проведении испытаний в казахстанских органах стоимость варьируется в среднем от 70 тысяч тенге, сроки проведения испытаний от 1 до 20 дней.
— Казахстанским уполномоченным органом неоднократно данный вопрос ставился перед коллегами из страны и Евразийской экономической комиссией, предлагались различные изменения, однако решения не нашлось, при этом затягивание данного вопроса ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье граждан, охрану окружающей среды, риски промышленной и иной безопасности ввиду использования неиспытанных и потенциально опасных товаров, — говорится в проекте постановления Комитета технического регулирования и метрологии.
В ведомстве добавили, что в Министерство торговли и интеграции РК неоднократно поступают обращения касательно недобросовестной работы кыргызстанских органов по оценке соответствия, а непрохождение соответствующих процедур оценки соответствия ввозимой продукции напрямую влияет на безопасность казахстанцев, подвергая их прямому риску употребления вредных для здоровья продуктов питания, контакту с товарами, выделяющими вредные для здоровья вещества, использованию опасных с электрической, механической, пожарной и химической точки зрения товаров бытового использования и так далее.
Запрет вступает в силу с 1 июля 2024 года. Причем, если органы соответствия Кыргызстана выдали разрешительный документ до этой даты, то данное ограничение в таких случаях на них не распространяется.