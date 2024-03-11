Казахстан ограничит обращение продукции из Кыргызстана

В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК заявили, что в Кыргызстане органы по подтверждению соответствия качества оформляют документы по оценке соответствия с нарушениями и без проведения соответствующих испытаний. При этом, в местном законодательстве не предусмотрена ответственность за выдачу «серых» документов.

На конец 2023 года в Казахстане насчитывалось почти в 10 раз больше испытательных лабораторий нежели в Кыргызстане (413 и 43 соответственно). Однако в 2022—2023 году кыргызстанские органы выдали на порядок больше разрешительных документов чем казахстанские. Причем в 2022 году почти половина выдана казахстанским заявителям. В 2022 году отменено действие 200 «серых» сертификатов, в 2023 году отменено действие более 300 «серых» сертификатов, выданных органами страны.