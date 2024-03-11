В военной разведке Украины утверждают, что идет подготовка «серьезной операции в Крыму»

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — приводит его слова пресс-служба ГУР в Telegram-канале.
В военной разведке добавили, что все действия украинских войск в районе Черного моря в 2022—2023 годах также были «связаны одним стратегическим замыслом». Там отметили, что этой же цели служат попытки ВСУ атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.
Накануне вечером в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки на этом направлении.
Утверждения о неких «операциях» ВСУ звучат на фоне значительных задержек с поставками помощи от союзников. В Конгрессе США уже несколько месяцев не могут утвердить расходы на поддержку Киева, а поставки от стран ЕС не покрывают все потребности украинской армии. ВСУ с начала июня прошлого года вели безуспешные попытки наступления, которые привели к серьезным потерям в живой силе и технике, однако не принесли значимых результатов. В результате в западных СМИ стали появляться статьи об усталости союзников от затянувшегося конфликта, а Киев попытался переложить на Запад ответственность за провал, объясняя его несвоевременным получением вооружений.
Ситуация еще более осложнилась для украинской армии после потери города Авдеевки в ДНР, который был освобожден российскими войсками. Старший аналитик компании Global Guardian Зев Фэйнтуш отмечал, что ВСУ в скором времени столкнутся с новыми катастрофами, если Вашингтон не направит новую помощь Киеву. В свою очередь аналитики испанской газеты ABC отмечали в конце января, что президент Украины пытается привлечь внимание западных союзников единичными и рассредоточенными действиями, которые тут же преувеличиваются некоторыми СМИ, чтобы создать образ «возможностей», которых на самом деле у Киева нет.