Утверждения о неких «операциях» ВСУ звучат на фоне значительных задержек с поставками помощи от союзников. В Конгрессе США уже несколько месяцев не могут утвердить расходы на поддержку Киева, а поставки от стран ЕС не покрывают все потребности украинской армии. ВСУ с начала июня прошлого года вели безуспешные попытки наступления, которые привели к серьезным потерям в живой силе и технике, однако не принесли значимых результатов. В результате в западных СМИ стали появляться статьи об усталости союзников от затянувшегося конфликта, а Киев попытался переложить на Запад ответственность за провал, объясняя его несвоевременным получением вооружений.