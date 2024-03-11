Гражданку Беларуси освободили из плена в Мьянме

Операция по эвакуации гражданки Беларуси длилась несколько месяцев. Ее удерживали в Мьянме на закрытой территории под охраной вооруженных людей.
Подробностями с журналистами поделился посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков. «На прошедшей неделе на родину благополучно вернулась гражданка Беларуси, попавшая на территории Республики Союз Мьянма в ситуацию, угрожавшую ее жизни. Комплекс мероприятий по ее освобождению проведен министерствами иностранных и внутренних дел, а также обороны Мьянмы. Благополучное разрешение ситуации было бы невозможным без активных действий наших почетных консульств Бангкоке и Янгоне, консультаций с нашими казахстанскими и российскими коллегами», — рассказал дипломат.
Он выразил искреннюю признательность всем причастным, и особенно руководству Ассоциации дружбы Мьянма-Беларусь за оказанную неоценимую помощь.
«Ситуация в Мьянме остается достаточно сложной, поэтому призываю всех наших соотечественников быть ответственными и внимательными. Не принимайте скоропалительных решений и не гонитесь за длинным рублем. Тщательно изучайте предложения о трудоустройстве, поступающие из региона Юго-Восточной Азии с тем, чтобы избежать возможных инцидентов», — посоветовал посол.
Прежде чем выехать на работу за границу, надо все тщательно проверить и убедиться в легальности поступившего предложения. Получить информацию о наличии у фирмы лицензии на трудоустройство за границей, ее сроках, стране трудоустройства и специальностям можно по телефону Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел (+375172185264) или уточнить на сайте МВД.