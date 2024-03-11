В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник

«Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — сказал собеседник.
Он уточнил, что специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, в котором состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.
Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, которого месяц назад назначили вместо Валерия Залужного.
Так, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призывает членов ParaBelum к свержению Зеленского.
«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! <…> По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», — говорится в голосовом сообщении бойца.
Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте главы киевского режима с генералом.
Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.