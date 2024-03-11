В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! <…> По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», — говорится в голосовом сообщении бойца.