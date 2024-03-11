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Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к выборам Президента РФ

Оперативное совещание, открывшее рабочую неделю 11 марта, было посвящено подготовке к главному политическому событию года. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке региона к выборам Президента России.
Источник: Волгоградская правда

Голосование на выборах Президента России продлится три дня — с 15 по 17 марта. Уже в пятницу на этой неделе стартует выборный процесс. В Волгоградской области подготовка к этому событию идет в плановом режиме и уже выходит на финишную прямую. Помещения для избирательных участков практически готовы.

«Избирательная комиссия Волгоградской области в соответствии с действующим российским законодательством осуществляет подготовку к обеспечению избирательных прав жителей Волгоградской области, — сообщил Андрей Бочаров. — Общественной палатой Волгоградской области сформирован региональный Штаб общественного наблюдения. В плановом порядке проведена подготовка общественных наблюдателей».

Организационное содействие всем участникам избирательного процесса с целью реализации их прав в полном объеме в Волгоградской области будет продолжено. Большое внимание уделено комплексной безопасности на избирательных участках, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами.

В регионе делается все, чтобы конституционные права были равно доступны всем избирателям, в том числе гражданам с ограниченными возможностями здоровья, жителям Волгоградской области, проживающим в труднодоступной местности, а также тем, кто трудится на предприятиях с непрерывным циклом производства. Всем этим категориям обеспечена доступность голосования.

Также среди задач, которые поставил губернатор на оперативном совещании, — максимальное содействие Центру общественного наблюдения на базе Общественной палаты и достаточное информирование всех жителей о формах голосования и местах расположения избирательных участков.