Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к выборам Президента РФ

В регионе делается все, чтобы конституционные права были равно доступны всем избирателям, в том числе гражданам с ограниченными возможностями здоровья, жителям Волгоградской области, проживающим в труднодоступной местности, а также тем, кто трудится на предприятиях с непрерывным циклом производства. Всем этим категориям обеспечена доступность голосования.