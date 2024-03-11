В Кремле отвергли обвинения от Санду в «энергетическом шантаже» Молдавии

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Обвинения России в «энергетическом шантаже» со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Санду в четверг посетила Париж с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также присутствовать при подписании двусторонних соглашений в сферах безопасности и экономики.
«Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идет, это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными», — сказал Песков журналистам.