В Кремле отвергли обвинения от Санду в «энергетическом шантаже» Молдавии

«Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идет, это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными», — сказал Песков журналистам.