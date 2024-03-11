Песков: открытых указов о смене главкома ВМФ не было

«Есть указы с грифом “секретно”, я не могу их комментировать. Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — сказал Дмитрий Песков. Минобороны не подтверждало смену главкома ВМФ. На сайте ведомства в качестве главы ВМФ все еще указан Николай Евменов.