Песков: открытых указов о смене главкома ВМФ не было

«Есть указы с грифом “секретно”, я не могу их комментировать. Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — сказал Дмитрий Песков. Минобороны не подтверждало смену главкома ВМФ. На сайте ведомства в качестве главы ВМФ все еще указан Николай Евменов.
Ранее «Фонтанка» и «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что 61-летнего главкома ВМФ адмирала Николая Евменова отправили в отставку. По данным изданий, врио главы ВМФ был назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. По данным «Фонтанки», в ближайшее время Александр Моисеев «может избавиться от приставки врио».
Анастасия Ларина