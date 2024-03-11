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С оркестром и почетным караулом: Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева

Президент Казахстана начал государственный визит в Баку.
Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию азербайджанского коллеги «Загульба», передает Акорда.

«В резиденции состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран», — указывается в сообщении.

После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

В программе визита казахстанского лидера в Азербайджан — открытие культурного центра в городе Физули и участие в заседании Высшего межправительственного совета.