С оркестром и почетным караулом: Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию азербайджанского коллеги «Загульба», передает Акорда.
«В резиденции состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран», — указывается в сообщении.
После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
В программе визита казахстанского лидера в Азербайджан — открытие культурного центра в городе Физули и участие в заседании Высшего межправительственного совета.