Новые генеральные директора на «Атланте» и БЕЛАЗе. Лукашенко принял кадровые решения

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 11 марта, согласовал назначение новых генеральных директоров двух предприятий — «Атлант» и «БЕЛАЗ», передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» согласован Сергей Лесин, работавший на этом же предприятии в должности заместителя гендиректора — технического директора холдинга.

Глава государства также согласовал назначение Дмитрия Харитончика на пост генерального директора ЗАО «Атлант» — директора Минского завода холодильников. Сюда он перейдет с прежней должности заместителя министра промышленности.

Кроме того, новый руководитель будет на государственном внешнеторговом предприятии «Белспецвнештехника». На эту должность согласован Игорь Велентей, до настоящего времени работавший заместителем директора по коммерческим вопросам Завода точной электромеханики. -0-