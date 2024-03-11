Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Минобороны Молдовы сообщили, как будут проходить сборы резервистов в 2024 году

Плановые сборы резервистов Национальной армии Молдовы начнутся в апреле этого года.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. В Молдове в 2024 году снова будут проводиться сборы резервистов. Так же, как и в прошлом году, они пройдут в апреле, мае, июне и сентябре в различных центрах подготовки Национальной армии.

«Продолжительность сборов составит пять дней. За это время будут проверены навыки резервистов и их знание оборудования и вооружений, которыми оснащена Нацармия», — заявили Министерстве обороны.

Там также уточнили, что сборы будут проходить в территориальных военных центрах по месту проживания резервистов.

Учения будут проводиться в соответствии с требованиями закона № 1244/2002 О резерве Вооруженных сил, а также в соответствии с планом подготовки Нацармии на 2024 год, уточнили в оборонном ведомстве страны.