В Минобороны Молдовы сообщили, как будут проходить сборы резервистов в 2024 году

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. В Молдове в 2024 году снова будут проводиться сборы резервистов. Так же, как и в прошлом году, они пройдут в апреле, мае, июне и сентябре в различных центрах подготовки Национальной армии.
«Продолжительность сборов составит пять дней. За это время будут проверены навыки резервистов и их знание оборудования и вооружений, которыми оснащена Нацармия», — заявили Министерстве обороны.
Там также уточнили, что сборы будут проходить в территориальных военных центрах по месту проживания резервистов.
Учения будут проводиться в соответствии с требованиями закона № 1244/2002 О резерве Вооруженных сил, а также в соответствии с планом подготовки Нацармии на 2024 год, уточнили в оборонном ведомстве страны.