Василий Голубев дал старт Эстафете добрых дел в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с волонтерами нажал символическую кнопку, тем самым дав старт Эстафете добрых дел в донском регионе. Произошло это 10 марта в городе Новочеркасске.
ДОБРЫЕ ДЕЛА ПОСЧИТАЮТ.
Напомним, что 2024 год на Дону объявлен Годом добрых дел. И начавшаяся Эстафета стала одним из его центральных мероприятий.
После старта акции у любого жителя Ростовской области появилась возможность на специально созданной платформе в интернете рассказать о том, какое он совершил доброе дело. Например, принял участие в субботнике, благотворительном мероприятии или помог провести какую-то акцию. А может даже и сам организовал ее.
Участники эстафеты в режиме реального времени могут смотреть за количеством совершенных добрых поступков.
Тех, кто совершит наибольшее количество добрых дел, наградят. Победителей объявят в конце года на региональном фестивале «Доброфест».
Губернатор напомнил, что в 2023 году в добровольческую деятельность были вовлечены более 327 тысяч жителей Дона. Неравнодушные люди оказывали помощь тем, кто нуждался в поддержке, особое внимание уделяли помощи участникам спецоперации и их семьям.
— И сегодня важнейшей ценностью остается милосердие. Не зря говорят: «Быть добру на Дону!». Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счетчик добрых дел, — отметил глава региона Василий Голубев. — Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел.
Напомним, что в рамках Года добрых дел всего в основном плане предусмотрено более 150 мероприятий. Но фактически их будет значительно больше. Среди самых значимых помимо Эстафеты добрых дел — проведение масштабного Дня добрых дел в сентябре, а также заключительного фестиваля «Доброфест» в декабре.
В ПРЕДДВЕРИИ ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ.
В день открытия Эстафеты добрых дел, 10 марта, также закончилась Пестрая неделя, предшествующая Широкой Масленице. В это день в Новочеркасске, на площади Ермака, развернули концертные и творческие площадки, всевозможные выставки и мастерские, а также ярмарку.
Василий Голубев лично пообщался с участниками праздника, пожелав им добра и счастья. Также глава региона принял участие в одном из мастер-классов по изготовлению сухого душа для тех ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Все желающие могли написать письма на передовую, учились делать окопные свечи и маскировочные сети.
— Наши предки, провожая зиму и встречая весну, надеялись на хорошую посевную и будущий урожай. Эта традиция много-много лет идет по донской земле, и сегодня мы ее продолжаем. Очень важное в этом празднике, Масленичной неделе, — общение в семьях, с друзьями, — подчеркнул губернатор Василий Голубев. — Президент нашей страны объявил 2024-й Годом семьи. На Дону есть традиция, что семья должна быть крепкой, в семье должно быть уважение, почитание старших, любовь к младшим. Эти традиции очень важны — и мы будем их продолжать. В этом сила Донского края, в этом сила нашей великой страны.