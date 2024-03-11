Василий Голубев дал старт Эстафете добрых дел в Ростовской области

— Наши предки, провожая зиму и встречая весну, надеялись на хорошую посевную и будущий урожай. Эта традиция много-много лет идет по донской земле, и сегодня мы ее продолжаем. Очень важное в этом празднике, Масленичной неделе, — общение в семьях, с друзьями, — подчеркнул губернатор Василий Голубев. — Президент нашей страны объявил 2024-й Годом семьи. На Дону есть традиция, что семья должна быть крепкой, в семье должно быть уважение, почитание старших, любовь к младшим. Эти традиции очень важны — и мы будем их продолжать. В этом сила Донского края, в этом сила нашей великой страны.