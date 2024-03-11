В Татарстане для госслужащих введут патриотическое воспитание. Соответствующие изменения внесли в указ «Об основных направления развития государственной гражданской службы РТ на 2021−2025 годы».
Пункт о патриотическом воспитании включили в перечень совершенствования технологий управления кадрами. Указ был подписан главой республики Рустамом Миннихановым.
Кроме этого, в документе появились пункты о соблюдении принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельности госорганов, поддержке сотрудников, которые имеют высокий профессиональный потенциал.
Напомним, в 2023 году в Татарстане госслужащие получили право управлять коммерческими организациями.