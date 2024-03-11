«На финишной прямой»: ЦИК РТ показал избирательный участок на выборах Президента России

«Мы с вами на финишной прямой подготовки важнейшей избирательной кампании нашей страны — выборов Президента. Каждый день — колоссально ответственный. Будут работать 65 территориальных избирательных комиссий с численным составом более 500 человек, 2722 участковые комиссии. Еще мы открыли 45 дополнительных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Мы отрабатываем готовность. Уже проведены первые заседания, все знают свои задачи и обязанности», — сказал Кондратьев.