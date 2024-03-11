На всех избирательных участках Самарской области в дни голосования будут находиться наблюдатели

Все избирательные участки в Самарской области готовы к предстоящим выборам. Об этом в прямом эфире из регионального ЦУРа рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Всего в регионе будут работать 1767 избирательных участков, 16 из которых временные. Каждое из них не раз проверили на соответствие правилам пожарной и антитеррористической безопасности. На всех участках размещена специальная брендированная продукция, а некоторые перед выборами отремонтировали.
— Можно констатировать со 100%-ой уверенностью, что все участковые комиссии у нас готовы приступить к основной своей деятельности по организации процесса голосования, — отметил Вадим Михеев.
Руководителя регионального избиркома рассказал, что в 954 помещениях установлены средства видеонаблюдения. Причем на каждом участке работают по две камеры, которые снимают разные объекты: ящики для голосования, сейфы для хранения документации и другие. За ракурсами камер и их работоспособностью на участках будут следить ответственные лица.
Там, где системы видеонаблюдения нет, будет применяться система видеофиксации. Записи можно будет взять и оценить, если возникнут какие-то сомнения.
Также следить за ходом голосования на участках будут наблюдатели. Всего в самарской области подготовили более пяти тысяч общественных наблюдателей, которые прошли серьезную подготовку. Кроме того, на участках будут наблюдатели от зарегистрированных кандидатов.
Напомним, что выборы президента будут проходить в течение трех дней — 15, 16, 17 марта.