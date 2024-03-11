На всех избирательных участках Самарской области в дни голосования будут находиться наблюдатели

Все избирательные участки в Самарской области готовы к предстоящим выборам. Об этом в прямом эфире из регионального ЦУРа рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Всего в регионе будут работать 1767 избирательных участков, 16 из которых временные. Каждое из них не раз проверили на соответствие правилам пожарной и антитеррористической безопасности. На всех участках размещена специальная брендированная продукция, а некоторые перед выборами отремонтировали.