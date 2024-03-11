Башкирские депутаты примут закон об алиментах для родителей-мужчин

— Новая формулировка уравнивает в правах мужчин и женщин, что справедливо: мужчины все чаще берут на себя уход за детьми, оформляют декретные отпуска, в то время как материальное благополучие семьи обеспечивает женщина, — прокомментировал председатель парламента Константин Толкачев. — В таком случае при разводе мужчина, с которым остается ребенок, может оказаться в социально уязвимом положении и вправе рассчитывать на поддержку бывшей супруги.