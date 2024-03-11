Смена главкома ВМФ, план Трампа и глубочайшее заблуждение Запада. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. График «достаточно спокойный, без крупных публичных мероприятий».
Глава государства проведет рабочую встречу с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, тот доложит о «делах компании».
«Открытых указов, которые подлежат публикации», об отставке с поста главкома ВМФ адмирала Николая Евменова и назначении врио командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева не было.
«Есть указы с грифом “секретно”, я не могу их комментировать».
О налетах украинских беспилотников
«Действительно, повышенная активность» демонстрируется Вооруженными силами Украины, которые направляют беспилотники на российскую территорию.
«Работают наши средства ПВО, военные». Подробности следует узнавать в Минобороны.
Об иностранных военных на Украине
У российских спецслужб «давно была информация, что так или иначе люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины».
Линия Франции на создание коалиции стран, готовых ввести войска на Украину, — не что иное как нагнетание напряженности. «Это опасная линия, очень опасная».
О Папе Римском и переговорах
В словах Папы Римского о необходимости для Киева «выбросить белый флаг» был более широкий контекст, понтифик «высказывался в пользу переговоров».
Путин много раз говорил о готовности России решать «проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь».
Предложения переговоров «последнее время натыкаются на совершенно жесткое отрицание со стороны киевского режима», который не допускает даже такой возможности. Киев черпает «для себя поддержку в заверениях многих европейских стран», которые надеются «обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение». Но такая оценка — «глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка».
Об Орбане и плане Трампа
В Кремле ознакомились со словами премьера Венгрии Виктора Орбана о намерении Трампа прекратить помощь Украине в случае избрания президентом США. «Нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план».
О заявлениях о возможности российского ядерного удара
Сообщения, будто США реально оценивали возможность российского ядерного удара по Украине в 2022 году, — «это из разряда “рассуждалок”, которые публикуются в разных газетах».
Об «Оскаре» украинскому фильму
«Не думаю, что это [присуждение “Оскара” антироссийской ленте “20 дней в Мариуполе”] касается тех вопросов, которые являются нашей прерогативой».