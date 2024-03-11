Смена главкома ВМФ, план Трампа и глубочайшее заблуждение Запада. Темы брифинга Пескова

Предложения переговоров «последнее время натыкаются на совершенно жесткое отрицание со стороны киевского режима», который не допускает даже такой возможности. Киев черпает «для себя поддержку в заверениях многих европейских стран», которые надеются «обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение». Но такая оценка — «глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка».