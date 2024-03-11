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Лукашенко провел кадровый день

Белорусский лидер согласовал новые назначения в руководстве трех министерств, в местных органах власти, а также крупных предприятий страны.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник рассмотрел кадровые вопросы, сообщила пресс-служба главы государства.

Первым заместителем министра экономики назначен Андрей Картун — до этого он был замглавы экономического ведомства.

Заместителем министра согласована Мария Мажинская, которая ранее занимала должность главного советника управления региональной политики Администрации президента.

Вакантную ранее должность заместителя министра образования (по воспитательной и идеологической работе) заняла директор Минского городского педагогического колледжа Екатерина Петруцкая.

В министерство жилищно-коммунального хозяйства назначен первый замглавы — им будет Андрей Бекет, занимавший прежде должность гендиректора ЖКХ Минского района.

Новый руководитель появился в Департаменте финансового мониторинга КГК — Дмитрий Захаров. Ранее он работал первым заместителем председателя Комитета госконтроля Могилевской области.

Также президент назначил новых директоров Белорусского автомобильного завода, ЗАО «Атлант» и предприятия «Белспецвнештехника». Руководителем последнего согласован Игорь Велентей, который до этого момента работал замдиректора Завода точной электромеханики.

Лукашенко Александр