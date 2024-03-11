Лукашенко провел кадровый день

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник рассмотрел кадровые вопросы, сообщила пресс-служба главы государства.
Первым заместителем министра экономики назначен Андрей Картун — до этого он был замглавы экономического ведомства.
Заместителем министра согласована Мария Мажинская, которая ранее занимала должность главного советника управления региональной политики Администрации президента.
Вакантную ранее должность заместителя министра образования (по воспитательной и идеологической работе) заняла директор Минского городского педагогического колледжа Екатерина Петруцкая.
В министерство жилищно-коммунального хозяйства назначен первый замглавы — им будет Андрей Бекет, занимавший прежде должность гендиректора ЖКХ Минского района.
Новый руководитель появился в Департаменте финансового мониторинга КГК — Дмитрий Захаров. Ранее он работал первым заместителем председателя Комитета госконтроля Могилевской области.
Также президент назначил новых директоров Белорусского автомобильного завода, ЗАО «Атлант» и предприятия «Белспецвнештехника». Руководителем последнего согласован Игорь Велентей, который до этого момента работал замдиректора Завода точной электромеханики.