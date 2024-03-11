Песков назвал заявления о ядерной угрозе Украине «рассуждалками»

«Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикации о вероятности нанесения ядерного удара России по Украине в 2022 году (цитата по ТАСС).