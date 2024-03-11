В Доме журналиста в Петербурге будет работать медиацентр «Выборы 2024»

На этой площадке будут давать официальные заявления городская избирательная комиссия и Центр общественного наблюдения при Общественной палате Санкт-Петербурга. Там же проведут пресс-конференции и брифинги. В качестве спикеров выступят лидеры общественного мнения, эксперты и независимые наблюдатели, которые прокомментируют ход голосования на выборах президента России.



Помимо этого, вечером 17 марта начнется «Ночь выборов». С 21:00 журналисты и блогеры встретятся с членами Горизбиркома, политиками, общественными деятелями. На мероприятии озвучат данные экзитполов.



Ранее «Ъ-СПб» писал о работе избирательного участка, который будет доступен пассажирам Пулково с 15 по 17 марта.