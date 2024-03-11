МИД ответил на инициативу Китая по ядерному оружию

До февраля 2022 года Россия и США вели консультации о механизме контроля на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в феврале 2026 года. С началом полномасштабных боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона. Год спустя Москва приостановила свое участие в документе. США предлагали России возобновить диалог по стратегической стабильности и вести его без привязки к другим вопросам; Россия от такого формата отказалась, подчеркнув, что США должны изменить всю свою политику в отношении Москвы — в том числе и на украинском направлении.