Киев проводит консультации с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок

А ранее Life.ru сообщал о том, что в Омске вновь откроют прямое авиасообщение с Турцией. Воздушные суда будут летать по данному маршруту с 27 апреля до 21 октября. Кроме того, сообщалось, что к окончанию 2023 года число стран, куда можно улететь из РФ прямым рейсом, выросло почти на 25% по сравнению с 2022-м.