Депутат горсовета сообщил о намерении бороться за пост мэра Новосибирска

На сайте горсовета указывается, что 11 марта заявления подали два человека. В их числе господин Украинцев, а также индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков.



Ранее заявление написал участник СВО Александр Трушакин — бывший глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района. В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал о том, что провел консультации с семью претендентами на пост.



Срок подачи заявлений истекает 15 марта, сам конкурс назначен на 4 апреля.