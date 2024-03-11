В Приднестровье откроются шесть избирательных участков для россиян

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 17 марта откроют шесть избирательных участков на выборах президента России, сообщает агентство «Новости Приднестровья».
«Уважаемые избиратели — граждане Российской Федерации! В соответствии с решением Посольства Российской Федерации в Республике Молдова 17 марта 2024 года с 8 до 20 часов проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно на избирательных участках».
Уточняется, что проголосовать можно на трех участках в Тирасполе, а также в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.
«Чтобы проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства России, в частности: паспорт гражданина Российской Федерации; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина СССР, если в этом паспорте содержится следующая информация: указание о принадлежности к гражданству РФ (на форзаце паспорта), либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства РФ, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года; свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту», — говорится в сообщении.
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.