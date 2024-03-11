В Приднестровье откроются шесть избирательных участков для россиян

Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15—17 марта . Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 — на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).