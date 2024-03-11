Эксперт объяснил высокий рейтинг Путина народным запросом на лидера

«Более 80%, которые, по расчетам социологов, набирает на этих выборах действующий президент, соотносятся с большим количеством текущих факторов. Это было видно и походу кампании, и по ее драматургии, и по качеству предложения в повестку. Здесь политологам действительно сложно что-то проинтерпретировать в пользу других кандидатов. Очевидно, что доминирование Путина в политической и содержательной повестке является абсолютным», — сказал Чеснаков в ходе круглого стола на тему: «Выборы президента 2024: финальный прогноз».