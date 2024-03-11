Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Источник: © РИА Новости

«При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования», — уточнили в спецслужбе.

Такими действиями Штаты хотят сделать невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей, объяснили в СВР.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.