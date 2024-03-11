США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, чтобы затруднить подсчет голосов, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.