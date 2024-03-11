США запланировали кибератаки в день выборов, заявили в СВР

«При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования», — уточнили в спецслужбе.
Такими действиями Штаты хотят сделать невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей, объяснили в СВР.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.