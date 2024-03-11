В Запорожской области избиратели чаще предпочитают надомному голосование на участках

«Подомовыми обходами охвачено очень много избирателей. Люди с удовольствием встречают членов участковых избирательных комиссий. Они рады такой возможности, что к ним приходят непосредственно домой, не нужно никуда идти и можно проголосовать на дому. И по сравнению с выборами в законодательное собрание участились случаи, когда люди хотят прийти на избирательные участки. Это право людей. Конечно, мы будем продолжать подомовой обход, но, естественно, всех ждем и на избирательных участках 17 марта», — сказала Катющенко.