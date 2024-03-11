В Запорожской области избиратели чаще предпочитают надомному голосование на участках

В области 7 марта начался второй этап досрочного голосования на выборах президента РФ в сельской местности. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) совершают подомовые обходы граждан, предоставляя им возможность проголосовать не выходя из дома. С собой у сотрудников УИК урны и бюллетени. Жители могут выбрать способ голосования — на дому или на избирательном участке.
«Подомовыми обходами охвачено очень много избирателей. Люди с удовольствием встречают членов участковых избирательных комиссий. Они рады такой возможности, что к ним приходят непосредственно домой, не нужно никуда идти и можно проголосовать на дому. И по сравнению с выборами в законодательное собрание участились случаи, когда люди хотят прийти на избирательные участки. Это право людей. Конечно, мы будем продолжать подомовой обход, но, естественно, всех ждем и на избирательных участках 17 марта», — сказала Катющенко.
Она добавила, что желание людей проголосовать на выборах президента РФ на участках связано с тем, что для них это приятная традиция и возможность выразить свои патриотические чувства.
Катющенко также напомнила, что 11 марта заканчивается прием заявлений для голосования по месту нахождения по системе «Мобильный избиратель». Граждане, которые прикрепились к участкам в Запорожской области, смогут проголосовать 17 марта.
Всего свыше 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах президента в 39 субъектах России, сообщила сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, — 1 396 062 избирателя.