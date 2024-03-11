Полиция Латвии будет проверять документы у голосующих на выборах россиян

Она отметила, что Рига не может препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования, поскольку они являются гражданами России, а посольство является ее территорией. Однако Латвия подготовила осуждающую ноту, в которой говорится, что она не будет принимать специальные меры для проведения этих выборов.