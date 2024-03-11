Социологи считают, что второе место на выборах президента РФ займет Харитонов

«Ожидаем, что на втором месте будет Харитонов — чуть больше 6%, на третьем — Владислав Даванков (“Новые люди”), около 6%, чуть меньше, чем представитель КПРФ. На четвертом — Леонид Слуцкий (ЛДПР), за которого проголосуют около 5% избирателей», — сказал Федоров. По словам Федорова, расчет основан на данных большого количества опросов, проведенных по этой теме ранее.