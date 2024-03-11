Социологи считают, что второе место на выборах президента РФ займет Харитонов

По словам генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, согласно расчетам, явка ожидается на уровне чуть более 70%, при этом безусловным победителем президентской кампании станет самовыдвиженец Владимир Путин, который может набрать 82%.
«Ожидаем, что на втором месте будет Харитонов — чуть больше 6%, на третьем — Владислав Даванков (“Новые люди”), около 6%, чуть меньше, чем представитель КПРФ. На четвертом — Леонид Слуцкий (ЛДПР), за которого проголосуют около 5% избирателей», — сказал Федоров. По словам Федорова, расчет основан на данных большого количества опросов, проведенных по этой теме ранее.
«По расчетам ФОМ, второе место у Харитонова — 5,7%, третье — у Слуцкого (5,6%), у Даванкова — 4,6%», — сказала Паутова. По ее словам, электоральный расчет показывает явку на уровне 69,8%. Расчет сделан на основе опроса, проведенного
Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, согласно расчетам, при явке 71−73% Путин наберет 80,2%. «За Харитонова проголосуют 6,3%, за Слуцкого — 5,6%, за Даванкова — 5,1%», — сказал Потуремский. Расчет сделан на основании опроса 3 тыс. человек
Согласно закону о выборах президента РФ, публикация опросов общественного мнения, связанных с выборами президента, запрещается в течение пяти дней до последнего дня голосования и в ходе самого дня выборов. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.