«Гражданам стран ЕС, безусловно, будет небезынтересно услышать сентенции по поводу “голосования ногами” из уст Э. (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона, который на последних президентских выборах во Франции в 2022 году не сумел набрать и 30 процентов голосов в первом туре. Не к лицу подобные заявления и Дж. (премьеру Италии Джордже — ред.) Мелони, партия которой, получив 26 процентов голосов, одержала в том же году неожиданную победу лишь вследствие рекордно низкой для Италии явки на выборах в парламент», — подчеркнули в спецслужбе.