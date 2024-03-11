В СВР рассказали, зачем Запад хочет сократить явку на выборах в России

В понедельник в пресс-бюро СВР заявили, что, по поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ.
«Замысел по-американски незамысловат. По расчетам Вашингтона, полученное таким образом “сокращение явки” даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов», — говорится в сообщении.
В СВР при этом отметили, что «вашингтонские политтехнологи, похоже, рискуют вновь просчитаться».
«Гражданам стран ЕС, безусловно, будет небезынтересно услышать сентенции по поводу “голосования ногами” из уст Э. (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона, который на последних президентских выборах во Франции в 2022 году не сумел набрать и 30 процентов голосов в первом туре. Не к лицу подобные заявления и Дж. (премьеру Италии Джордже — ред.) Мелони, партия которой, получив 26 процентов голосов, одержала в том же году неожиданную победу лишь вследствие рекордно низкой для Италии явки на выборах в парламент», — подчеркнули в спецслужбе.
«А может быть, это тонкий намек американцев Р. (Риши — ред.) Сунаку, который ловко занял кресло премьер-министра Великобритании в 2022 году, минуя всеобщее голосование граждан. Теперь нынешний премьер всячески оттягивает проведение внеочередных парламентских выборов, по итогам которых однозначно лишится своего поста», — добавили в СВР.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.