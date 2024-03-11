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Лукашенко поручил восстановить все дороги в Беларуси к 9 мая

Власти республики планируют в текущем году уделять повышенное внимание состоянию автомобильных дорог, потому что у водителей возникает все больше вопросов к качеству дорожного покрытия.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Глава правительства и его заместители должны заняться восстановлением дорог по всей республике, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в понедельник во время рассмотрения кадровых вопросов.

«У вас март-апрель, и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены», — поставил он перед чиновниками задачу.

По словам Лукашенко, в том числе эта задача стоит и перед белорусским правительством, и в частности, премьером Романом Головченко и вице-премьером Анатолием Сиваком.

Белорусский лидер призвал отдельное внимание уделять качеству работ, которые проводятся во время ремонта и восстановления автомобильных дорог.

«Должен быть результат. Обратите на это внимание. И организовывайте людей», — поручил он вертикали власти.

Ранее в Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что в текущем году на ремонт и реконструкцию дорог в республике будет направлено 1,3 миллиарда рублей. Это позволит отремонтировать около 1,7 тысячи километров автомагистралей.

В 2024 году по планам должна быть введена в эксплуатацию дорога от Лепеля до Полоцка. Также идет работа на трассе от Логойска до Плещениц и от Смолевичей до Жодино.

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