Бывший вице-спикер думы Екатеринбурга вернулся в политику

Тестов в ОП будет курировать политические вопросы: в частности, контакты палаты с органами власти. Считается, что именно для его назначения была открыта ставка еще одного — четвертого — зама председателя. На это же намекнул и сам Силин. Выступая перед коллегами, он признал, что политическое направление в новом созыве «вырисовалось», поскольку «в ближайший период будет активно».
«Виктора Николаевича в городе хорошо знают — и предпринимательское сообщество, и общественное, и политическое сообщество. Он много за что отвечал в последние годы, опыта более чем достаточно», — отрекомендовал Силин. Кандидатуру Тестова поддержали единогласно.
Остальные заместители сохранились с предыдущего состава ОП. Это гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин (строительно-хозяйственный блок), глава КРСУ Андрей Мисюра (экономический блок) и бывший глава Орджоникидзевского района Сергей Черкасов (организационный блок). Сам Силин сохранил пост председателя — его кандидатуру публично поддержал мэр Алексей Орлов, пришедший на заседание.
Виктор Тестов неожиданно ушел из политики осенью 2023 года. Один из опытнейших депутатов гордумы внезапно отказался от переизбрания в новый созыв и в разгар праймериз «Единой России» выбыл из гонки. В думе он работал с 2005-го, до этого служил в КГБ, позднее руководил ЗАО «Таганский ряд». В 2018-м Тестов временно был главой Екатеринбурга.
Новый состав городской Общественной палаты формировался с января. Согласно правилам, ее членов утверждают в три этапа: 11 из 33 человек делегировал мэр Орлов, еще 11 — депутаты гордумы, а оставшихся 11 называют сами выбранные общественники. В «думскую» часть списка попал, например, еще один ушедший из политики бывший депутат — Герой России Сергей Воронин.