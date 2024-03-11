Бывший вице-спикер думы Екатеринбурга вернулся в политику

Тестов в ОП будет курировать политические вопросы: в частности, контакты палаты с органами власти. Считается, что именно для его назначения была открыта ставка еще одного — четвертого — зама председателя. На это же намекнул и сам Силин. Выступая перед коллегами, он признал, что политическое направление в новом созыве «вырисовалось», поскольку «в ближайший период будет активно».