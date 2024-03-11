Во всех школах Узбекистана организуют военно-патриотические классы

В ходе брифинга руководитель информационной службы Национальной гвардии Даврон Джуманазаров рассказал, что в каждой образовательной школе по всей республике, начиная с 9-го класса, будут организованы военно-патриотические классы.
Идея будет реализована в два этапа: на первом — в 2024/2025 учебном году такие классы появятся в 2 530 школах, на втором этапе — в 2025/2026 году — в 2 536.
Такое решение было принято совместно с Министерством дошкольного и школьного образования с целью воспитания молодежи в духе военного патриотизма.
Напомним, в 2021 году президент Шавкат Мирзиёев объявил о создании военно-патриотического движения «Ватан углони» для воспитания детей и подростков.