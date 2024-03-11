Социалисты выступили против открытия военной миссии страны НАТО в Молдове

В партии отметили, что эта инициатива особенно опасна, когда президент Франции делает безответственные заявления о намерении ввести французские войска на территорию Украины, где идут военные действия, поскольку так «Молдова может стать соучастницей авантюры одной из стран НАТО по расширению военного конфликта».