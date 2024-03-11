Социалисты выступили против открытия военной миссии страны НАТО в Молдове

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. В Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявили, что открытие в стране военной миссии страны-члена НАТО нарушит конституционный статус постоянного нейтралитета республики и может спровоцировать втягивание страны в военный конфликт.
Речь идет о заявлении президентов Майи Санду и Эммануэля Макрона на совместном брифинге в Париже об открытии французской постоянной оборонной миссии в Молдове.
«Эти действия главы молдавского государства нарушают постоянный нейтралитет Республики Молдова, закрепленный в Конституции. Согласно статье 11 Основного закона, Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств», — говорится в заявлении ПСРМ.
В партии отметили, что эта инициатива особенно опасна, когда президент Франции делает безответственные заявления о намерении ввести французские войска на территорию Украины, где идут военные действия, поскольку так «Молдова может стать соучастницей авантюры одной из стран НАТО по расширению военного конфликта».