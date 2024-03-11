В Свердловской области на пиар президентских проектов направят 2,4 миллиарда

Более 2,4 миллиарда рублей администрация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева направит на пиар президентских проектов и финансирование телевидения в 2024 году. Ранее на эти цели планировалось потратить 1,9 миллиарда рублей. Об этом в документах, опубликованных на интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Так, расходы заметно увеличились расходы на освещение деятельности государственных органов через телевидение — с 219,7 до 301 миллиона рублей. Также увеличились расходы на мероприятия для СМИ — с 3,7 до 4,3 миллиона рублей.
На пиар через печатные издания и сетевые СМИ расходы, наоборот, сократились. Если раньше планировалось направить 1,7 миллиарда рублей, то сейчас бюджет урезали до 1,05 миллиарда рублей.