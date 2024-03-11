В Свердловской области на пиар президентских проектов направят 2,4 миллиарда

Более 2,4 миллиарда рублей администрация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева направит на пиар президентских проектов и финансирование телевидения в 2024 году. Ранее на эти цели планировалось потратить 1,9 миллиарда рублей. Об этом в документах, опубликованных на интернет-портале правовой информации Свердловской области.