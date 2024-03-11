Губернатор Алексей Текслер и патриарх Кирилл обсудили строительство и реконструкцию храмов в Челябинской области

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества особое внимание было уделено реконструкции и строительству храмов на Южном Урале. Во встрече также принимал участие управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. В частности, стороны обсудили текущий статус ключевых в регионе проектов. Среди них — строительство Кафедрального собора Рождества Христова, реконструкции храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке, а также готовность к открытию храма в честь святой великомученицы Варвары в Пласте.