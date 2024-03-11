Губернатор Алексей Текслер и патриарх Кирилл обсудили строительство и реконструкцию храмов в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Теслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий провели рабочую встречу с патриархом Кириллом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества правительства региона и южноуральской епархии. Как сообщили в пресс-службе губернатора, встреча проходила в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
В ходе обсуждения вопросов сотрудничества особое внимание было уделено реконструкции и строительству храмов на Южном Урале. Во встрече также принимал участие управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. В частности, стороны обсудили текущий статус ключевых в регионе проектов. Среди них — строительство Кафедрального собора Рождества Христова, реконструкции храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке, а также готовность к открытию храма в честь святой великомученицы Варвары в Пласте.
Помимо прочего, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, а также в хиротонии архимандрита Павла (Кривоногова) во епископа Троицкого и Южноуральского.