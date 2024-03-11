В Международном уголовном суде сменился председатель

В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших «незаконные решения об аресте» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.