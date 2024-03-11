Министр культуры России посетила Башкирский театр кукол после реконструкции

"После реконструкции общая площадь комплекса выросла с 2,5 до 6,5 тысяч кв. м. Помимо большого и малого зала, где с аншлагами идут спектакли, у театра будет амфитеатр для летних представлений и фестивалей, уже готовим репертуар для теплой погоды. Запланированы объекты ЮНЕСКО, креативная детская спортивная площадка. Театр кукол — это место притяжения для всей семьи, где каждый найдет себе занятие, — рассказал директор учреждения Альберт Имамутдинов.