Министр культуры России посетила Башкирский театр кукол после реконструкции

Вместе с премьер-министром правительства Башкортостана Андреем Назаровым глава федерального культурного ведомства осмотрела здание, в котором проведена масштабная реконструкция.
"После реконструкции общая площадь комплекса выросла с 2,5 до 6,5 тысяч кв. м. Помимо большого и малого зала, где с аншлагами идут спектакли, у театра будет амфитеатр для летних представлений и фестивалей, уже готовим репертуар для теплой погоды. Запланированы объекты ЮНЕСКО, креативная детская спортивная площадка. Театр кукол — это место притяжения для всей семьи, где каждый найдет себе занятие, — рассказал директор учреждения Альберт Имамутдинов.
Ольга Любимова оценила бережную реконструкцию, которая сохранила элементы былой архитектуры. Она пожелала артистам плодотворной работы в комфортных условиях:
«Когда есть возможности, и работа в удовольствие. Хочется, чтобы художникам ветер дул в спину, артисты и зрители наслаждались постановками, чтобы вы собирали полные залы, и жизнь здесь кипела».
Башкирский государственный театр кукол основан 5 февраля 1932 года. Сейчас в его репертуаре 36 спектаклей, из них 35 — для детской аудитории. В арсенале коллектива различные типы и системы кукол: перчаточные, тростевые, планшетные, куклы-маски, а в перспективе — освоение марионетки. Театр — обладатель призов и дипломов международных конкурсов и фестивалей, удостоен международной премии им. Джавахарлала Неру.