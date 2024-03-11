Президент Таджикистана принял премьер-министра Узбекистана

По информации пресс-службы премьер-министра Узбекистана, сегодня, 11 марта в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял делегацию правительства нашей страны.
На встрече был обсужден комплекс вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами отношений дружбы, сотрудничества и партнерства двух стран.
Ожидается, Абдулла Арипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода примут участие как сопредседатели в очередном заседании Межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.
Делегация правительства Узбекистана будет находиться в Таджикистане с визитом до 12 марта.