КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский

Таким образом, государственным языком в республике признан румынский. При этом КС указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 из конституции. В частности, из основного закона была исключена формулировка о том, что государственный язык Молдавии «функционирует на основе латинской графики». Решение о признании какой-либо формулировки из конституции должен был принять суд, а не депутаты парламента.