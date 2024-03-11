КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский

Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде.
«Конституционный суд Молдавии постановил: частично удовлетворить запрос о проверке законности решения парламента. Решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Были внесены технические изменения в законодательство», — заявила Маноле на заседании.
Таким образом, государственным языком в республике признан румынский. При этом КС указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 из конституции. В частности, из основного закона была исключена формулировка о том, что государственный язык Молдавии «функционирует на основе латинской графики». Решение о признании какой-либо формулировки из конституции должен был принять суд, а не депутаты парламента.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны было отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.