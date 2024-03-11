Суд над Куандыком Бишимбаевым перенесли на 1 день

9 ноября стало известно, что в одном из ресторанов Астаны скончалась женщина от телесных повреждений. По информации, которая распространилась в СМИ, она являлась супругой экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что К. Бишимбаев избил ее до смерти в ресторане. Она скончалась до приезда скорой.