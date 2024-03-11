Суд над Куандыком Бишимбаевым перенесли на 1 день

Ориентировочное время заседания 17:00 часов.
Около двух недель назад дело Бишимбаева поступило в суд. Он обвиняется по ст. 99 ч. 2 п. 5 УК «Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью», по ст. 110 ч. 2 п. 1 УК «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного».
9 ноября стало известно, что в одном из ресторанов Астаны скончалась женщина от телесных повреждений. По информации, которая распространилась в СМИ, она являлась супругой экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что К. Бишимбаев избил ее до смерти в ресторане. Она скончалась до приезда скорой.
10 ноября в Министерстве внутренних дел РК подтвердили задержание Куандыка Бишимбаева по факту убийства. В этот же день пресс-служба городского суда Шымкента сообщила, что К. Бишимбаев уже полностью отбыл наказание за ранее совершенное коррупционное преступление.
Департамент полиции города Астаны сообщил, что расследование по факту убийства женщины в ресторане ведется по ст. 99 ч.1 УК «Убийство» Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Астана. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД.
Сообщалось, что Бишимбаев арестован на два месяца. Арест был продлен до 9 марта.