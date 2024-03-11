Крымская весна-2024: программа мероприятий к 10-й годовщине воссоединения полуострова с Россией

В крымской столице Дню воссоединения Крыма с Россией будет приурочена выставка «Дети Крымской весны». Она откроется 13 марта на площади Ленина и расскажет о главных достижениях в развитии Крыма за последние 10 лет. Это и строительство Крымского моста, и трасса «Таврида», и новый аэропорт «Симферополь», а также другие значимые объекты, которые отражены через призму детей, рожденных в 2014 году.