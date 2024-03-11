Крымская весна-2024: программа мероприятий к 10-й годовщине воссоединения полуострова с Россией

18 марта 2024 года жители полуострова отметят 10-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия по случаю исторического события запланированы во всех крымских городах. «Комсомолка» публикует основные из них.
КАК ОТМЕТЯТ ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ-2024 В СИМФЕРОПОЛЕ.
В крымской столице Дню воссоединения Крыма с Россией будет приурочена выставка «Дети Крымской весны». Она откроется 13 марта на площади Ленина и расскажет о главных достижениях в развитии Крыма за последние 10 лет. Это и строительство Крымского моста, и трасса «Таврида», и новый аэропорт «Симферополь», а также другие значимые объекты, которые отражены через призму детей, рожденных в 2014 году.
Выставка также будет размещена в 13 городах республики и продлится до 12 апреля.
Более 600 крымчан станут участниками Гражданского форума Крыма «10 лет в России», который пройдет 13 марта в Государственном музыкальном театре в Симферополе. Мероприятие организовано Общественной палатой республики при поддержке Министерства культуры и Министерства внутренней политики, информации и связи. В фойе театра на втором этаже тем временем будет работать выставка с экспонатами Центрального музея Тавриды и Союза художников Крыма.
Торжественное собрание по случаю 10-ой годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией 15 марта пройдет в Госсовете РК. В нем примут участие руководство Крыма, депутаты Госдумы, политики, общественные деятели, духовенство, профессиональные артисты и творческие коллективы.
16 марта в Симферополь прибудут брендированные железнодорожные вагоны в честь 10-летия Крымской весны. Церемония торжественной встречи поезда № 28/27 состоится с участием музыкального оркестра на перроне ж/д вокзала Симферополя. Прибывающим пассажирам волонтеры будут раздавать патриотическую атрибутику.
16 марта в 20:00 симферопольская телебашня окрасится в цвета флага России. Создать уникальный арт-объект позволит новая художественная подсветка.
В Музыкальном театре Симферополя 16 марта пройдут праздничные концерты в честь 10-летия воссоединение Крыма с Россией. Так, в 11:00 состоится большой праздничный концерт «Крым наш, Крым твой, Россия!», в котором примут участие творческие коллективы городов и районов Крыма. После его начнется праздничный концерт «10 лет вместе». Вниманию гостей также будут представлены работы мастеров декоративно- прикладного искусства, фотовыставка, интерактивы и мастер — классы по народным ремеслам.
МЕРОПРИЯТИЯ К 10-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ В КЕРЧИ.
Не останется в стороне и Керчь. Известный крымский спортсмен Джамшид Исматиллаев осуществит попытку установления рекорда России по буксировке тяжелой колесной техники в центре города-героя. Силач будет тянуть «КамАЗ» весом более 11 тонн на расстояние 100 метров за минимально возможное время. На таком же «КамАзе» Владимир Путин проехал по Крымскому мосту в 2018 году.
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 10-ЛЕТИЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ В СЕВАСТОПОЛЕ.
Власти Севастополя отказались от масштабных мероприятий на площадях к 10-летию воссоединения с Россией. Губернатор Михаил Развожаев объяснил это соображениями безопасности. В то же время на площади Нахимова продолжит работать выставка, посвященная событиям «Русской весны», которая открылась 23 февраля. Основные события празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в Севастополе пройдут в школах и домах культуры.