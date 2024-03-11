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Россия разгромила крупную группировку диверсантов ВСУ при попытке вторгнуться на Белгородчину

Ростовская область, 11 марта 2024. DON24.RU. Крупная группировка вооруженных сил Украины была разбита при попытке зайти в Белгородскую область. Об этом сообщили российские военкоры. По их данным, противник сконцентрировал мощный ударный кулак на стыке Харьковской и Сумской областей.

В состав соединения входили пять танков, несколько самоходных артиллерийских установок и РСЗО, а также более десятка БМП.

Огневую поддержку им оказывали пехотинцы из отряда спецназа «Артан», сформированного украинской военной разведкой. Спецназовцы располагались в пикапах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.

Концентрацию украинских войск обнаружила разведгруппа пограничников (по другим данным, армейская разведка). К границе скрытно подтянули российские войска.

Когда ничего не подозревающие боевики выдвигались на позиции, по ним ударила наша авиация и артиллерия. В результате были подбиты все пять танков, три САУ, несколько БМП и пикапов. Потери украинских войск составили около 70 военных.

Видеоматериал о разгроме врага обнародовал известный российский журналист Евгений Поддубный, уроженец Белгорода.

Украина намеревалась использовать свою вооруженную группировку в день проведения выборов президента РФ, полагают военные специалисты.

Операция, разработанная украинской военной разведкой, была на личном контроле руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), сообщает «АиФ».

Целью операции был прорыв на территорию России спецназа. Приграничные населенные пункты должны были быть подвергнуты массированному танковому и реактивному обстрелу. Местную администрацию и силы самообороны надлежало уничтожить, дома сжечь, а над руинами поднять украинские желто-голубые флаги. Но вышло все с точностью до наоборот.