В состав соединения входили пять танков, несколько самоходных артиллерийских установок и РСЗО, а также более десятка БМП.
Огневую поддержку им оказывали пехотинцы из отряда спецназа «Артан», сформированного украинской военной разведкой. Спецназовцы располагались в пикапах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.
Концентрацию украинских войск обнаружила разведгруппа пограничников (по другим данным, армейская разведка). К границе скрытно подтянули российские войска.
Когда ничего не подозревающие боевики выдвигались на позиции, по ним ударила наша авиация и артиллерия. В результате были подбиты все пять танков, три САУ, несколько БМП и пикапов. Потери украинских войск составили около 70 военных.
Видеоматериал о разгроме врага обнародовал известный российский журналист Евгений Поддубный, уроженец Белгорода.
Украина намеревалась использовать свою вооруженную группировку в день проведения выборов президента РФ, полагают военные специалисты.
Операция, разработанная украинской военной разведкой, была на личном контроле руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), сообщает «АиФ».
Целью операции был прорыв на территорию России спецназа. Приграничные населенные пункты должны были быть подвергнуты массированному танковому и реактивному обстрелу. Местную администрацию и силы самообороны надлежало уничтожить, дома сжечь, а над руинами поднять украинские желто-голубые флаги. Но вышло все с точностью до наоборот.