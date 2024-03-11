В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева

«Выполняя поручение президента, передал государственную награду Российской Федерации золотую Звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Сергеевича Дегтярева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Он отметил героизм и стойкость духа крымчанина.
«Получив ранение, гвардии майор Дегтярев не оставил поле боя и ценой собственной жизни сберег своих сослуживцев-десантников. Это поступок настоящего мужчины и героя. Уверен, что дети всегда будут гордиться своим отцом и хранить память о его подвиге», — написал он и выразил родным и близким героя слова соболезнования.
В ноябре прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России.