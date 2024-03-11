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В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник вручил золотую Звезду Героя России семье погибшего в зоне спецоперации бойца Дмитрия Дегтярева.

«Выполняя поручение президента, передал государственную награду Российской Федерации золотую Звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Сергеевича Дегтярева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Он отметил героизм и стойкость духа крымчанина.

«Получив ранение, гвардии майор Дегтярев не оставил поле боя и ценой собственной жизни сберег своих сослуживцев-десантников. Это поступок настоящего мужчины и героя. Уверен, что дети всегда будут гордиться своим отцом и хранить память о его подвиге», — написал он и выразил родным и близким героя слова соболезнования.

В ноябре прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ордена Мужества семьям строителей Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского, которые погибли в новых субъектах России.