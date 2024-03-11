В Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева

«Получив ранение, гвардии майор Дегтярев не оставил поле боя и ценой собственной жизни сберег своих сослуживцев-десантников. Это поступок настоящего мужчины и героя. Уверен, что дети всегда будут гордиться своим отцом и хранить память о его подвиге», — написал он и выразил родным и близким героя слова соболезнования.